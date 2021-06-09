Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен відповів на обурення Зеленського з приводу рішення США щодо Північного потоку-2.
Блінкен зазначив, що Україна була попереджена про рішення США не продовжувати санкції проти будівництва трубопроводу.
Держсекретар припустив, що інформація не дійшла безпосередньо до президента України, хоча мала.
– Ми дійсно поділилися з українськими партнерами нашими намірами, що стосувалися трубопроводу. Можливо, ця інформація не дійшла безпосередньо до президента Зеленського. Безумовно, вона повинна була, – наголосив політик.
Зустріч Байдена і Зеленського
7 червня у телефонній розмові Байден запросив українського президент відвідати Білий дім.
Приблизний час візиту – липень, але жодних точних дати поки що не називають.
Про що говоритимуть президенти, як це вплине на Україну та чи отримаємо ми компенсацію за запуск Північного потоку-2, читайте в матеріалі Фактів ICTV.