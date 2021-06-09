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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Готовий до предметної розмови: Кулеба про переговори з Лавровим

кулеба дмитро

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що готовий до переговорів із головою дипломатії РФ Сергієм Лавровим стосовно врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це він повідомив на прес-конференції головою МЗС Німеччини Хайко Маасом та зазначив, що поговорити з Лавровим хотів би у рамках нормандського формату.

– Я запевнив Хайко в тому, що готовий до предметної розмови з Лавровим у нормандському форматі як щодо безпекових, так і політичних питань врегулювання, – наголосив політик.

Також Кулеба наголосив, що українська сторона хоче розуміти чітку послідовність кроків у процесі врегулювання конфлікту на Донбасі.

Кулеба про Північний потік-2

8 червня, під час робочої поїздки до Німеччини Дмитро Кулеба сказав, що трубопровід Північний потік-2 не тільки створює енергетичну небезпеку, а й розколює союзників.

Очільник МЗС вкотре підкреслив, що Україна виступає проти запуску газопроводу і вважає його небезпечним.

Фото: УНІАН

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