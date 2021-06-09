Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що готовий до переговорів із головою дипломатії РФ Сергієм Лавровим стосовно врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це він повідомив на прес-конференції головою МЗС Німеччини Хайко Маасом та зазначив, що поговорити з Лавровим хотів би у рамках нормандського формату.

– Я запевнив Хайко в тому, що готовий до предметної розмови з Лавровим у нормандському форматі як щодо безпекових, так і політичних питань врегулювання, – наголосив політик.

Також Кулеба наголосив, що українська сторона хоче розуміти чітку послідовність кроків у процесі врегулювання конфлікту на Донбасі.

Кулеба про Північний потік-2

8 червня, під час робочої поїздки до Німеччини Дмитро Кулеба сказав, що трубопровід Північний потік-2 не тільки створює енергетичну небезпеку, а й розколює союзників.

Очільник МЗС вкотре підкреслив, що Україна виступає проти запуску газопроводу і вважає його небезпечним.