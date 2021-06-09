Іноземці у ВНЗ України зможуть навчатися російською – законопроект

Верховна Рада може ухвалити законопроект, який дозволяє навчання іноземців у ВНЗ російською.

Такі рекомендації 9 червня до парламенту надав Комітет з питань освіти, науки та інновацій. Законопроект № 3717 пропонується ухвалити за основу та в цілому.

За словами народного депутата Слуги народу Юлії Гришиної, документ отримав низку допрацювань.

– Пропонуємо включити норму для іноземців або осіб без громадянства, які планують здобувати освіту в Україні за кошти фізичних або юридичних осіб, про те, що навчання може здійснюватися іноземною мовою. При цьому навчальні заклади забезпечують обов’язкове вивчення державної мови протягом усього періоду навчання, – зазначила вона.

За даними комітету, в Україні навчається понад 70 тисяч іноземців, водночас за останні два роки відтік студентів склав близько 10%.

Серед найбільш затребуваних мов навчання для іноземних студентів — англійська (59%), російська (26%), французька.

Реакція на документ

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виступив проти ухвалення законопроєкту № 3717.

Він зазначив, що документ змінює мовну статтю Закону Про вищу освіту, і назвав його “черговою атакою на мовне законодавство в Україні”.

Народний депутат фракції Голос Наталія Піпа у своїх соцмережах заявила, що кращим буде формулювання норми “для іноземних громадян навчання може здійснюватися англійською або іншими офіційними мовами ЄС”.