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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Кабмін призначив нового заступника глави МОЗ

Кабмін призначив нового заступника глави МОЗ

Уряд призначив ще одного заступника міністра охорони здоров’я. Цю посаду обійняв Олександр Комаріда.

Про його призначення повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. 

– Уряд щойно призначив ще одного заступника міністра охорони здоров’я! Олександр Комаріда, вітаю в команді! До роботи, – написав Ляшко у Facebook.

Комаріда до цього в Міністерстві охорони здоров’я обіймав посаду генерального директора Директорату фармацевтичного забезпечення.

Кадрові призначення в МОЗ

Верховна Рада 18 травня звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я. На посаду Степанова в той самий день призначили його заступника – Віктора Ляшка. 

Після цього Петра Ємця призначили на посаду заступника глави МОЗ з економічного блоку. 

Також Ляшко раніше повідомив, що на посадах заступників глави МОЗ залишаться Ірина Садов’як, Ірина Микичак і Ярослав Кучер.

У червні кадрові призначення в МОЗ продовжилися – уряд призначив на посаду санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.

Джерело: Віктор Ляшко

Фото: Олександр Комаріда

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