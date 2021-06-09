Уряд призначив ще одного заступника міністра охорони здоров’я. Цю посаду обійняв Олександр Комаріда.
Про його призначення повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
– Уряд щойно призначив ще одного заступника міністра охорони здоров’я! Олександр Комаріда, вітаю в команді! До роботи, – написав Ляшко у Facebook.
Комаріда до цього в Міністерстві охорони здоров’я обіймав посаду генерального директора Директорату фармацевтичного забезпечення.
Кадрові призначення в МОЗ
Верховна Рада 18 травня звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я. На посаду Степанова в той самий день призначили його заступника – Віктора Ляшка.
Після цього Петра Ємця призначили на посаду заступника глави МОЗ з економічного блоку.
Також Ляшко раніше повідомив, що на посадах заступників глави МОЗ залишаться Ірина Садов’як, Ірина Микичак і Ярослав Кучер.
У червні кадрові призначення в МОЗ продовжилися – уряд призначив на посаду санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.
Джерело: Віктор Ляшко
Фото: Олександр Комаріда