Уряд призначив ще одного заступника міністра охорони здоров’я. Цю посаду обійняв Олександр Комаріда.

Про його призначення повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

– Уряд щойно призначив ще одного заступника міністра охорони здоров’я! Олександр Комаріда, вітаю в команді! До роботи, – написав Ляшко у Facebook.

Комаріда до цього в Міністерстві охорони здоров’я обіймав посаду генерального директора Директорату фармацевтичного забезпечення.

Кадрові призначення в МОЗ

Верховна Рада 18 травня звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я. На посаду Степанова в той самий день призначили його заступника – Віктора Ляшка.

Після цього Петра Ємця призначили на посаду заступника глави МОЗ з економічного блоку.

Також Ляшко раніше повідомив, що на посадах заступників глави МОЗ залишаться Ірина Садов’як, Ірина Микичак і Ярослав Кучер.

У червні кадрові призначення в МОЗ продовжилися – уряд призначив на посаду санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.

Джерело: Віктор Ляшко

Фото: Олександр Комаріда