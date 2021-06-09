Отримав тимчасове посвідчення: ЦВК зареєструвала Вірастюка нардепом

Василь Вірастюк, який переміг на виборах у 87 окрузі Івано-Франківської області, був зареєстрований в якості народного депутата.

За відповідну постанову проголосували 16 членів Центральної виборчої комісії України, розповів член ЦВК Андрій Гевко.

За його словами, Вірастюк представив членам Центрвиборчкому всі необхідні документи ще 7 червня.

– Зареєстрованому народному депутату видано тимчасове посвідчення, а в апарат парламенту відправлять документи, що підтверджують його реєстрацію, – заявив Гевко.

Рішення Верховного суду щодо Вірастюка

Минулого тижня велика палата Верховного суду визнала законним обрання Василя Вірастюка депутатом Верховної Ради України.

Таким чином було скасовано рішення попередньої інстанції від 26 травня.

Крім того, суд також залишив у силі протокол про результати виборів в ОВО №87.

Джерело: Суспільне

Фото: Facebook Василя Вірастюка