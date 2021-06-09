Україна співпрацюватиме з Норвегією у сфері ядерної безпеки: підписали Меморандум

Україна та Норвегія підписали Меморандум про створення робочої групи з ядерної захищеності та безпеки, а також аварійної готовності. Підписали відповідний документ глава Міненергетики Герман Галущенко та посол Норвегії в Україні Ерік Сведал.

Робоча група буде двосторонньою. Її створять для:

обговорення пріоритетів і розробки стратегій;

забезпечення ефективного впровадження проектів.

За словами очільника Міненергетики, енергобезпека є ключовим питанням для України. Так, наразі працюють над:

сталим розвиток енергетики і зменшення вуглецевого сліду при виробництві теплової електричної енергії;

синхронізацією української енергосистеми з ENTSO-E;

трансформацією вугільних регіонів.

Також, як пояснив Галущенко, зараз намагаються вирішити проблеми минулих періодів, зокрема розглядають так звані зелені облігації.

– Ще одне наше завдання – це не допустити накопичення боргів у майбутньому. Ми відкриті до діалогу з інвесторами, – додав міністр.

Водночас у Міненергетики повідомили, що починають роботу над водневою стратегією.

– Норвегія вже розробила водневу стратегію. Для нас важливим був би досвід норвезьких компаній та консультативна підтримка з їхнього боку для реалізації водневих проектів в Україні, – зазначив Галущенко.

Відмова від імпорту електроенергії

Україна планує повністю від’єднатися від російської і білоруської електромережі до 2023 року.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що після цього країна повинна інтегруватися в електричну мережу Євросоюзу.