Володимир Зеленський 9 червня під час робочої поїздки в Донецьку область побував на передовій – за 700 м від ворожих позицій.

Президент зустрівся з військовими, ознайомився з оперативною обстановкою на фронті, і пояснив, що це необхідно, аби бачити, що українські бійці гарно озброєні, усім забезпечені та чого потребують.

– Відвідання наших захисників – це завжди для мене честь. Я заряджаюся й надихаюся їхнім героїзмом. Тому приїжджаю з радістю, з гордістю, – сказав глава держави.

На його думку, чиновники та депутати також мають частіше приїжджати на фронт, щоб підтримувати військових та брати з них приклад для сміливих державницьких кроків.

Зеленський вручив воїнам державні нагороди й цінні подарунки.

Зеленський за 700 м від позицій ворога: Я заряджаюся героїзмом українських бійців / 3 фотографии

Володимир Зеленський 8 квітня, коли вирушив на Донбас через загострення ситуації на фронті, заявив, що представники влади повинні їздити в зону ООС, щоб військові відчували підтримку.

Президент тоді відвідав позиції українських військових на передньому краї оборони, де зафіксовано найбільшу кількість порушень режиму припинення вогню.