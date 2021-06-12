Це шантаж: у президента прокоментували ситуацію в КСУ

Ситуацію, що склалася в Конституційному суді України, можна розцінювати як шантаж.

Таку думку висловив представник президента в КС Федір Веніславський.

За його словами, дії Суду – втручання в політичні питання, що прямо заборонено Основним законом.

– Коли найближчі соратники екс-голови КС Олександра Тутцького вимагають вирішити питання щодо його статусу і лише після цього готові затвердити порядок денний – це вже не можна охарактеризувати інакше, – підкреслив Веніславський.

Представник президента висловив переконання, що КСУ зможе найближчим часом повернутися до нормальної роботи, оскільки більшість його членів негативно оцінюють ситуацію, що склалася.

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Блокування роботи КСУ

Одразу шість суддів відмовилися розглядати конституційність низки законів.

Зокрема, заблоковано слухання щодо мовного закону, а також реформи охорони здоров’я, пенсійного забезпечення та держслужби.

Судді не мають наміру відновлювати роботу КС до тих пір, поки до до засідань не буде допущений екс-глава суду Олександр Тупицький