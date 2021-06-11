Заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова повідомила, що у саміті Кримської платформи, який відбудеться у Києві, візьме участь Туреччина.
Про це Джапарова розповіла на відкритті Міжнародного інвестиційного форуму Південна стратегія розвитку, який проходив у Херсоні.
Наразі країна визначається із рівнем представленості на саміті, сказала заступник та додала, що у саміті візьмуть участь дві категорії держав.
Перша – це держави, представники від яких підтвердили свою присутність офіційною нотою, а до другої входять країни, які повідомили про свою готовність, але ще не визначились із рівнем представленості.
До другої групи належить і Туреччина, зазначила політик.
Кримська платформа
У лютому 2020 року президент Зеленський підписав указ про створення спеціального комітету, який займатиметься підготовкою та проведенням саміту Кримської платформи 23 серпня 2021 року.
Цей майданчик є ключовим для України зовнішньополітичним інструментом консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію Кримського півострову.
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Фото: МЗС