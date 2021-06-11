Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Туреччина візьме участь у саміті Кримської платформи – МЗС

Эмине Джапарова

Заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова повідомила, що у саміті Кримської платформи, який відбудеться у Києві, візьме участь Туреччина.

Про це Джапарова розповіла на відкритті Міжнародного інвестиційного форуму Південна стратегія розвитку, який проходив у Херсоні.

Читайте
Кримська платформа об’єднає усі демократичні країни – Зеленський

Наразі країна визначається із рівнем представленості на саміті, сказала заступник та додала, що у саміті візьмуть участь дві категорії держав.

Перша – це держави, представники від яких підтвердили свою присутність офіційною нотою, а до другої входять країни, які повідомили про свою готовність, але ще не визначились із рівнем представленості.

До другої групи належить і Туреччина, зазначила політик.

Кримська платформа

У лютому 2020 року президент Зеленський підписав указ про створення спеціального комітету, який займатиметься підготовкою та проведенням саміту Кримської платформи 23 серпня 2021 року.

Цей майданчик є ключовим для України зовнішньополітичним інструментом консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію Кримського півострову.

Більше новин про Кримську платформу читайте на Фактах ICTV.

Фото: МЗС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка