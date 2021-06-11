Якби президентські вибори проходили на початку червня, у них би переміг чинний президент України Володимир Зеленський, йдеться у соціологічному опитуванні КМІС.

За Зеленського готові віддати свої голоси 30, 6% громадян серед тих, хто визначився та 23% із загальної кількості опитаних.

Друге місце посів народний депутат від партії Європейська Солідарність Петро Порошенко.

За нього готові проголосувати 17,4% українців серед тих, хто визначився з вибором та 13% загалом.

Закриває трійку лідерів народний депутат від Партії Батьківщина Юлія Тимошенко. Її рейтинг склав 12,7% серед тих, хто визначився та 9,5% серед усіх.

Рейтинг президента

Порівняно із минулим опитуванням, рейтинг чинного президента впав на 0,8%, також впав і рейтинг Петра Порошенка.

Показник Юлії Тимошенко не значно зріс порівняно із травнем.

Група Рейтинг також провела соцопитування щодо підтримки кандидатів на президентських виборах, результати дивіться на Фактах ICTV.