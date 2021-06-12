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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Зеленський затвердив стратегію розвитку системи правосуддя

зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021 – 2023 роки.

Стратегія визначає основні засади та напрями розвитку системи правосуддя. У документі окреслено пріоритети вдосконалення законодавства щодо судоустрою, статусу суддів, судочинства та інших інститутів правосуддя.

Також у документі визначено проблеми, які необхідно розв’язати для подальшого вдосконалення функціонування судової влади та здійснення правосуддя.

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Один з напрямів стратегії – покращення доступу до правосуддя та викорінення недоліків функціонування. Також завдяки документу планується посилити функціональну та процесуальну спроможність Верховного Суду.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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