Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Дмитро Кудрявцев |

Ми завжди відчували підтримку: Зеленський привітав нового прем’єр-міністра Ізраїлю

Владимир Зеленский

Президент України Володимир Зеленський привітав Нафталі Беннетта з призначенням на посаду прем’єр-міністра Ізраїлю.

Український лідер висловив сподівання, що співпраця між країнами буде зміцнюватися та дозволить домогтися процвітання обох народів.

– Україна завжди відчувала підтримку Ізраїлю, – написав Зеленський на совій сторінці в соціальній мережі Twitter.

Беннетт змінив Нетаньяху

У неділю, 13 червня, Беньямін Нетаньягу залишив посаду прем’єр-міністра Ізраїлю через 12 років роботи на чолі уряду.

За призначення нового Кабінету міністрів проголосували 60 депутатів Кнесету.

Прем’єр-міністром в новому уряді став голова партії Яміна Нафталі Беннетт, проте через два роки його замінить нинішній глава МЗС Яір Лапід.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка