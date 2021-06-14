Ми завжди відчували підтримку: Зеленський привітав нового прем’єр-міністра Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський привітав Нафталі Беннетта з призначенням на посаду прем’єр-міністра Ізраїлю.
Український лідер висловив сподівання, що співпраця між країнами буде зміцнюватися та дозволить домогтися процвітання обох народів.
– Україна завжди відчувала підтримку Ізраїлю, – написав Зеленський на совій сторінці в соціальній мережі Twitter.
Беннетт змінив Нетаньяху
У неділю, 13 червня, Беньямін Нетаньягу залишив посаду прем’єр-міністра Ізраїлю через 12 років роботи на чолі уряду.
За призначення нового Кабінету міністрів проголосували 60 депутатів Кнесету.
Прем’єр-міністром в новому уряді став голова партії Яміна Нафталі Беннетт, проте через два роки його замінить нинішній глава МЗС Яір Лапід.