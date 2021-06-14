Ми завжди відчували підтримку: Зеленський привітав нового прем’єр-міністра Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський привітав Нафталі Беннетта з призначенням на посаду прем’єр-міністра Ізраїлю.

Український лідер висловив сподівання, що співпраця між країнами буде зміцнюватися та дозволить домогтися процвітання обох народів.

– Україна завжди відчувала підтримку Ізраїлю, – написав Зеленський на совій сторінці в соціальній мережі Twitter.

Беннетт змінив Нетаньяху

У неділю, 13 червня, Беньямін Нетаньягу залишив посаду прем’єр-міністра Ізраїлю через 12 років роботи на чолі уряду.

За призначення нового Кабінету міністрів проголосували 60 депутатів Кнесету.

Прем’єр-міністром в новому уряді став голова партії Яміна Нафталі Беннетт, проте через два роки його замінить нинішній глава МЗС Яір Лапід.