Українського вболівальника в російському Санкт-Петербурзі поліцейські попросили прибрати прапор України, який він приніс з собою до фан-зони. Там транслювали матч Нідерланди-Україна, який відбувся 13 червня.

Про це російському спортивному виданню Чемпіонат розповів інший український уболівальник.

– Коли проходив огляд у формі збірної України, поліцейські влаштували нараду, чи варто взагалі мене пускати. А коли зайшли на територію фан-зони, одного хлопця з українським прапором відвели в сторону, а повернувся він вже без нього. Ми дізналися у нього, що сталося, він відповів, що поліцейські попросили прибрати, щоб п’яні росіяни не дай бог не докопалися, – розповів уболівальник.

Календар Євро-2020

Матчі Євро-2020 приймуть 11 міст континенту: Рим, Лондон, Севілья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген і Санкт-Петербург. А всього на турнірі візьмуть участь 24 команди.

Детальніше про календар Євро-2020 і розклад матчів читайте в матеріалі Фактів ICTV.