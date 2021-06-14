Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

У Росії поліцейські вимагали, щоб український вболівальник прибрав прапор України

болельщики УПЛ

Українського вболівальника в російському Санкт-Петербурзі поліцейські попросили прибрати прапор України, який він приніс з собою до фан-зони. Там транслювали матч Нідерланди-Україна, який відбувся 13 червня. 

Про це російському спортивному виданню Чемпіонат розповів інший український уболівальник. 

– Коли проходив огляд у формі збірної України, поліцейські влаштували нараду, чи варто взагалі мене пускати. А коли зайшли на територію фан-зони, одного хлопця з українським прапором відвели в сторону, а повернувся він вже без нього. Ми дізналися у нього, що сталося, він відповів, що поліцейські попросили прибрати, щоб п’яні росіяни не дай бог не докопалися, – розповів уболівальник. 

Календар Євро-2020

Матчі Євро-2020 приймуть 11 міст континенту: Рим, Лондон, Севілья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген і Санкт-Петербург. А всього на турнірі візьмуть участь 24 команди.

Детальніше про календар Євро-2020 і розклад матчів читайте в матеріалі Фактів ICTV. 

Джерело: Чемпіонат

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка