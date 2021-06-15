Пленарне засідання Верховної Ради 15 червня традиційно розпочнеться о 10.00. На порядку денному в нардепів – голосування за низку законопроектів у другому читанні, першому та повторному першому читанні.

У другому читанні депутати планують розглянути законопроекти 5153 та 5156 щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян.

Також народні обранці мають намір скасувати рішення ВР від 1 червня 2021 року про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій президента проекту закону Про внесення змін до Закону України Про запобігання корупції.

Крім того, у стінах Ради опрацюють питання незалежності Нацради України з питань телебачення і радіомовлення, а також розширення повноважень приватних виконавців.

На пленарному засіданні депутати внесуть зміни до держбюджету на 2021 рік, щоб збільшити видатки для місцевих та апеляційних судів.

У першому читанні депутати опрацюють законопроекти 5154 та 5154-1, що передбачають внесення змін до Бюджетного кодексу України після внесення змін до Податкового кодексу, пов’язаних із податковою амністією.

Депутати прагнуть врегулювати заборгованість за спожиті енергоносії теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення.

Зупиняться на питаннях надання електронних публічних послуг, діяльності Державного бюро розслідувань.

Крім того, до порядку денного мають включити питання про набуття акціонерним товариством Державний ощадний банк України статусу учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Після доопрацювання комітету під час повторного першого читання обговорять авіаційні правила України та обов’язковість використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту.

Добровільне декларування

3 червня депутати ухвалили закон №5155 Про внесення змін до закону України Про валюту і валютні операції для стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян.

Документом передбачено, що з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року відбудеться одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб, які були набуті до 1 січня 2021 року, але з яких не були сплачені податки.

До суб’єктів декларування не застосовуватиметься відповідальність, передбачена законодавством України, яка діяла на день вчинення порушень.