Глава Міноборони України заявив про готовність до нового рівня співпраці з НАТО

Україна вже готова до нового рівня співпраці, який передбачатиме прискорену інтеграцію країни в архітектуру безпеки НАТО.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, коментуючи підсумкове комюніке саміту Альянсу.

Таран зазначив, що вітає заяву лідерів Північноатлантичного Альянсу, яким підтверджується рішення, ухвалене у 2008 році на Бухарестському саміті НАТО про те, що Україна стане членом Альянсу.

– Геополітично важливо, що наша держава продовжує залишатися на порядку денному НАТО. Ми відчуваємо підтримку організації у протистоянні глобальним загрозам, таким як агресивні дії Росії. Альянс був та залишається нашим надійним союзником у питаннях безпеки, – зазначив політик.

Вступ України в НАТО

Під час саміту НАТО, який пройшов 14 червня, лідери Альянсу підтвердили рішення, ухвалене у Бухаресті у 2008 році, про намір в майбутньому прийняти Україну до Альянсу.

У підсумковій заяві зазначено, що Україна стане членом НАТО після того, як отримає та виконає план дій щодо членства в Альянсі. Для цього потрібно продовжувати проводити зміни в Україні – зокрема, просувати антикорупційну реформу та Служби безпеки України.