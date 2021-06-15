Перший день у Верховній Раді виявився доволі незвичним, позаяк це для мене все нове. Так прокоментував свій дебютний день у парламенті та складення присяги під вигуки Ганьба! новоспечений народний депутат Василь Вірастюк.

– Ні для кого не секрет, що я в новій сфері для себе. Тому потрібно зрозуміти, що і як працює. Навіть ті ж кнопки, куди вставляти картку, це все мені пояснили колеги, – наголосив Вірастюк журналістам.

Також народний обранець жартома сказав, що сподівався на голосніші вигуки Ганьба! під час складання присяги.

– Так, були відповідні вигуки наших колег у сесійній залі. Але я сподівався, що вони будуть набагато голоснішими. Я, принаймні, так налаштовувався, – пояснив він.

Вірастюк зазначив, що депутати дуже швидко заспокоїлися, і додав, що у спорті звик до гучних вигуків.

Окрім того, він поділився, що волів би стати членом парламентського Комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів. Оскільки, за словами депутата, йому знайома ця тематика.

Зокрема, Вірастюк залучений до тренувального процесу та спортивної реабілітації ветеранів.

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Водночас він поділився, що, скоріше за все, працюватиме над законопроектами, які стосуються ветеранської тематики.

– У нас відсутня взагалі така сфера, як спортивна реабілітація. Це хотілося б налагодити в Україні, – додав політик.

За його словами, необхідно створити хоча б один такий реабілітаційний центр у нашій країні.

15 червня під час засідання Верховної Ради Василь Вірастюк склав присягу нардепа. Текст присяги він виголошував під крики Ганьба!.

Документи про підтвердження реєстрації Вірастюка депутатом ЦВК надіслала 9 червня. Тоді йому видали тимчасове посвідчення.