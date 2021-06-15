Велике будівництво Зеленського допомагає Кличку підготуватися до Дня незалежності – експерт

Програма інфраструктурного розвитку України президента Володимира Зеленського Велике будівництво допомагає меру Києва Віталію Кличку відновлювати дорожню інфраструктуру міста.

Про це повідомив політолог Кирило Сазонов на своїй сторінці в Facebook.

За словами експерта, президентська програма Велике будівництво рятує мера Києва, який не встигає привести до ладу столицю до Дня незалежності.

– Як повідомив міністр інфраструктури Кубраков, зараз вони ремонтують площу перед Оперним театром. Примітно, що будівельні компанії виконують ремонт у рамках благодійної допомоги, – написав Кирило Сазонов.

Він наголосив, що це вже не перший об’єкт, відремонтований у Києві в рамках Великого будівництва Зеленського.

– Так, вони вже зробили дорогу в Охматдиті й у Центрі репродуктивної медицини, – додав блогер.

Сазонов нагадав, що нещодавно Кличко пообіцяв добудувати Подільський міст поза рамками програми президента.

Він також підкреслив, що подібні проекти реалізуються по всій Україні.

– Зі старту президентської програми велика увага компаній-підрядників приділяється проектам соціальної відповідальності. І це, впевнений, правильний підхід, – резюмував Кирило Сазонов.

Нагадаємо, в рамках Великого будівництва Володимира Зеленського до 2023 року планують відновити всю мережу загальнодержавних доріг (трас між містами) – це більше 20 тис. км.