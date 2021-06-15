Венедіктова повідомила про “велику інспекцію” закритих кримінальних справ

Ірина Венедіктова повідомила, що Офіс генпрокурора проводить інспекцію постанов про закриття різних важливих кримінальних справ, про це генпрокурор розповіла на форумі Україна 30.

Венедіктова також заявила, що наразі у Єдиному реєстрі досудових розслідувань є 1,5 млн таких справ.

За словами Венедіктової на початку їх “великої інспекції” у ЄРДР таких справ було набагато більше – понад 7 млн, але і зараз є над чим працювати.

Україна 30 Економіка без олігархів

15 червня під час чергового форму із циклу Україна 30 прем’єр міністр країни Денис Шмигаль повідомив про три вектори інституційних змін, які потрібні для успіху антикорупційної реформи.

Йдеться про зменшення частки держави в економіці, розвиток ринкових відносин, створення нових конкурентних ринків, а також про реформу фіскальних і контролюючих органів.

Про що ще сказав прем’єр під час виступу, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.