Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Які галузі України постраждають, якщо Білорусь розірве торговельні зв’язки

кордон

У разі розриву економічних зв’язків з Білоруссю можливі втрати для українських виробників кондитерських виробів, оскільки на РБ припадає близько 20% експорту.

Це стосується і виробників пива – його експорт до Білорусі становить близько третини, розповів заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, раніше інформація про обмеження поставок бензину А-95 в Україну викликала паніку, але пальне все ж поставляється, хоча і в менших обсягах.

Читайте
Бензин з Білорусі: що означатиме зупинка поставок А-95 та чому потрібно говорити про безпеку

Він зазначив, що історія з бензином пов’язана з технологічними процесами, хоча і були спроби з боку Білорусі розіграти цю ситуацію в політичному контексті.

У зв’язку з цим, як зазначив Качка, український бізнес, залежний від імпорту з Білорусі, прораховує план Б, якщо поставки припиняться, але оцінити ймовірність такого сценарію торговий представник не береться.

Білорусь обмежила імпорт низки товарів з України

Наприкінці травня Білорусь запровадила індивідуальне ліцензування на імпорт низки українських товарів.

До списку потрапили кондитерські вироби, соки, пиво, керамічна плитка, меблі, пральні машини, сільгосптехніка, шпалери, туалетний папір, скляні ампули, деревоволокнисті та деревно-стружкові плити.

Джерело: РБК-Україна

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка