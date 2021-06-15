Які галузі України постраждають, якщо Білорусь розірве торговельні зв’язки

У разі розриву економічних зв’язків з Білоруссю можливі втрати для українських виробників кондитерських виробів, оскільки на РБ припадає близько 20% експорту.

Це стосується і виробників пива – його експорт до Білорусі становить близько третини, розповів заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, раніше інформація про обмеження поставок бензину А-95 в Україну викликала паніку, але пальне все ж поставляється, хоча і в менших обсягах.

Він зазначив, що історія з бензином пов’язана з технологічними процесами, хоча і були спроби з боку Білорусі розіграти цю ситуацію в політичному контексті.

У зв’язку з цим, як зазначив Качка, український бізнес, залежний від імпорту з Білорусі, прораховує план Б, якщо поставки припиняться, але оцінити ймовірність такого сценарію торговий представник не береться.

Білорусь обмежила імпорт низки товарів з України

Наприкінці травня Білорусь запровадила індивідуальне ліцензування на імпорт низки українських товарів.

До списку потрапили кондитерські вироби, соки, пиво, керамічна плитка, меблі, пральні машини, сільгосптехніка, шпалери, туалетний папір, скляні ампули, деревоволокнисті та деревно-стружкові плити.