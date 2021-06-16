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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Посол України відвідає Держдеп США в день переговорів Байдена і Путіна

оксана маркарова

16 червня в Держдепартаменті відбудеться зустріч виконувача обов’язків помічника держсекретаря у справах Європи і Євразії Філіпа Рікера з послом України в США Оксаною Маркаровою.

Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США.

Зустріч призначена на 19.00 за місцевим часом. За Києвом – це 2.00.

Вона має відбутися в закритому режимі, теми розмови двох дипломатів не розкриваються.

Напередодні в посольстві США Оксана Маркарова також зустрілася  командувачем з питань безпекової допомоги Сухопутних військ США, генералом Гарріком Хармоном та директором Вашингтонського офісу командування з питань безпекової допомоги Сухопутних військ США Девідом Дорнблайзером.

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– Обговорили питання поглиблення оборонного співробітництва, подякували за підтримку України у протидії агресії РФ, – повідомила вона у соцмережі.

Переговори Байден-Путін

У Женеві 16 червня о 13.15 розпочнеться зустріч президента США Джо Байдена із президентом Росії Володимиром Путіним. Переговори триватимуть близько п’яти годин.

Спочатку планується розмова двох лідерів, а після неї – російсько-американські переговори у розширеному форматі.

Вони обговорять як двосторонні відносини, так і російську агресію проти України.

За результатами саміту президент США проведе одиночну прес-конференцію.

Президент Росії орієнтовно о 18.00 даватиме прес-конференцію окремо.

Джерело: state.gov

Фото: УНІАН

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