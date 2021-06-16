Рада планує просити Конгрес США зробити Україну основним союзником поза НАТО

Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання у п’ятницю, 18 червня. На порядку денному – звернення до Конгресу США.

Про це повідомив народний депутат від фракції Слуга народу Олександр Качура у Telegram-каналі.

За його словами, парламент може розглянути проект постанови №5380 про звернення Верховної Ради до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів поза НАТО (статусу MNNA).

Статус основного союзника Сполучених Штатів поза НАТО передбачає, що Америка має тісні стратегічні і військові відносини з країнами, які не є членами Альянсу.

Тому автори постанови зазначають, що ухвалення документу дасть можливість залучити міжнародно-правові механізми гарантування безпеки України, брати участь у спільних оборонних ініціативах і контртерористичних заходах, а також поставляти обмежені види озброєння.

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Станом на сьогодні статус основного союзника Сполучених Штатів поза НАТО мають 18 країн, а претендентами на його отримання є Україна, Грузія і Молдова.

Україна і НАТО

14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО під час якого його учасники підтвердили свою обіцянку прийняти Україну в Альянс.

Вони нагадали, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет нашої країни в межах міжнародно визнаних кордонів, а також закликали Росію вивести війська зі Сходу.

Більше про значення саміту НАТО для України – читайте у нашому матеріалі.