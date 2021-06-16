У середу, 16 червня, Верховна Рада збереться на чергове засідання. Порядок денний Ради включає низку важливих законопроектів, які розглянуть депутати.

Які закони можуть ухвалити парламентарі на засіданні 16 червня, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Порядок денний Ради 16 червня

Серед іншого, нардепи у першому читанні розглянуть:

проект постанови №5129 про імплементацію Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок;

від великих спалювальних установок; внесення змін у закон Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо уточнення норм, що врегульовують питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни;

законопроект №4554 щодо приведення законодавства у сфері дитячого харчування до норм ЄС;

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників.

Читайте Які перспективи у закону про олігархів і чи можуть його ухвалити

На розгляді у другому читанні:

законопроект №3576 щодо посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин ;

; проект закону №4539 щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, що звертаються за вчиненням консульських дій;

окремим категоріям громадян України, що звертаються за вчиненням консульських дій; внесення змін до закону Про охорону атмосферного повітря щодо регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами.

Законопроект про заборону пластикових пакетів

1 червня Верховна Рада ухвалила законопроект про заборону пластикових пакетів. Президент України Володимир Зеленський підписав документ.

Закон встановлює штрафи для закладів, які розповсюджують пластикові пакети. За перше порушення доведеться сплатити 17 тис. грн, а за друге – вдвічі більше.