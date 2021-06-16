Позачергові засідання Верховної Ради планують на наступний пленарний тиждень (29 червня – 2 липня). Цього тижня позачергових засідань не буде.

Про це заявила заступник глави фракції Слуга народу Євгенія Кравчук на брифінгу 16 червня.

– На четвер не планується. Тому що є низка засідань комітетів. І я так розумію, що футбол о 16:00, – додала Кравчук жартома.

Водночас вона заявила, що позачергові засідання можуть відбутися наступного пленарного тижня.

– Ми, думаю, будемо проводити позачергові… З великим порядком денним на тижні з 29 червня. Можливо, і президент буде ініціювати ці позачергові. Щоб ми розглянули закон про олігархів і закон про національний опір, і зміни в Податкове законодавство, яке йде в пакеті із законом про олігархів, – розповіла Кравчук.

Вона додала, що у п’ятницю також може відбутися позачергове засідання парламенту щодо звернення до Конгресу США про надання Україні статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО.

Позачергове засідання Ради

Напередодні перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко повідомив, що на цьому тижні відбудеться позачергове засідання ВР.

Він заявив, що у другому читанні повинні ухвалити законопроекти з пакету МВФ, про судову реформу та реформу банківської сфери.

Фото: Євгенія Кравчук