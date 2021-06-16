16 червня Верховна Рада збереться на чергове пленарне засідання. Народні депутати розглянуть низку важливих законопроектів, початок традиційно запланований на 10.00.

Зокрема, на розгляді у першому читанні буде законопроект №5129 щодо скорочення викидів від великих спалювальних установок. Також парламентарі розглянуть проект закону щодо приведення законодавства у сфері дитячого харчування до стандартів Євросоюзу.

Серед важливих законопроектів у другому читанні – проект закону №3576, що посилює відповідальність за видобуток корисних копалин, а також законопроект щодо надання пільг деяким категоріям громадян.

Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради від 16.06.2021

Зеленський ветував закон про брехню у деклараціях

15 червня Володимир Зеленський наклав вето на закон про брехню у деклараціях. 3 червня відповідний законопроект ухвалила Верховна Рада.

Однак згідно з поправками, близькі родичі декларанта можуть не подавати декларації про свої доходи за бажанням. За словами президента, це не те, що він обіцяв українцям.