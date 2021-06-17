Пленарне засідання Верховної Ради 17 травня традиційно розпочнеться о 10.00.

У першому читанні Верховна Рада планує обговорити законопроекти про страхування, правові засади діяльності ДБР, фінансування політичних партій, категорії осіб, які визнаються ветеранами війни та інші.

Також на порядку денному – обговорення проекту закону, до створення якого долучилися народні депутати Юрій Бойко (ОПЗЖ) та Микола Княжицький(Європейська солідарність).

Йдеться про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення мовних прав корінних народів, національних меншин України у сфері освіти.

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У другому читанні народні депутати розглянуть законопроекти щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин та про підвищення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину.

Також планується затвердити підвищення рівня пенсій для осіб з інвалідністю, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Крім цього, Рада вдруге обговорить пропозицію нардепа Слуги народу Мар’яни Безуглої про внесення змін Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України” щодо військового поховального ритуалу.

Позачергове засідання Ради

Про те, що цього тижня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, повідомив заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко.

10 червня він заявив, що депутатам варто розглянути низку важливих законопроектів і дійти спільного рішення.

Олександр Корнієнко уточнив, що йдеть про закони, передбачені пакетом МВФ, а також про банківську сферу та суди.