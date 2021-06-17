Верховна Рада 17 червня голосами 319 народних депутатів ухвалила за основу законопроект №5253-1 щодо удосконалення порядку державного фінансування партій.

Цим документом пропонуються зміни до закону Про політичні партії в Україні.

Зокрема, він передбачає збереження контролю Національного агентства з питань запобігання корупції за фінансами партій, а також встановлює додаткові вимоги щодо обґрунтованості та оприлюднення рішень НАЗК про зупинення або припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії.

Уточнюються окремі підстави для зупинення та припинення держфінансування статутної діяльності політсили.

Партіям дозволять в разі виявлення обставин, які є підставами для зупинення або припинення держфінансування, усувати їх або надати докази до ухвалення відповідного рішення.

Водночас пропонується підвищити до 100 прожиткових мінімумів розмір розбіжностей між відомостями, зазначеними у звіті політичної партії про доходи та видатки, та фактичними даними у разі, якщо йдеться про припинення держфінансування.