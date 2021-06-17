Верховна Рада вирішила відкласти на осінь прийняття звернення (№ 5380) до Конгресу США про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО. Про це повідомив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія журналістам у четвер.

– Ми разом вирішили з паном Гончаренком відкласти це на осінь, щоб дочекатися результатів візиту президента України в США. Ця постанова – це політична заява, необхідна для розширення можливостей для України, зокрема для надання окремих програм військової допомоги. Ухвалення такого заяви насправді стане потужним сигналом, але поки дипломати радять почекати з цим, – заявив він.

Раніше народний депутат Олександр Качура від СН заявив, що парламент 18 червня може провести позачергове засідання, на якому розгляне постанову про звернення до Конгресу США (№5380), ініційоване нардепом з фракції Європейська солідарність Олексієм Гончаренком.

Союзник США поза НАТО

Статус основного союзника США поза НАТО передбачає, що Америка має тісні стратегічні та військові відносини з країнами, які не є членами Альянсу.

Тому автори постанови підкреслюють, що ухвалення документу дозволить залучити міжнародно-правові механізми забезпечення безпеки України, брати участь у спільних оборонних ініціативах і контртерористичних заходах, а також поставляти обмежені види озброєння.