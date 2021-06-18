США повинні взяти лідерство у питанні вступу України до НАТО

Сполучені Штати на чолі із Байденом повинні перейняти лідерство в питанні вступу України та Грузії до НАТО, заявив колишній спецпосланець США з питань України Курт Волкер на форумі.

За словами Волкера, він згоден із тим, що Україні потрібно зробити ще багато усього для того, щоб потрапити до Альянсу, але Америка має дати їй чітке бачення того, у якому напрямку рухатись далі.

– Ми повторюємо одне й те саме починаючи з Бухареста у 2008 році . Ми кажемо, що Україна буде членом НАТО, ПДЧ необхідне, але не даємо його Україні, – обурився Волкер.

Політик звернув увагу на те, що українська армія істотно змінилась з 2014-2015 років і відзначив, що Росії буде дуже важко почати нове вторгнення на територію України.

Натомість на думку Волкера, у протиповітряній та береговій обороні України ще є значні прогалини.

Також він сказав, що США могли б допомогти Україні у розв’язанні цих питань шляхом продажу озброєння.