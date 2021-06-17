Чергове засідання Верховної Ради в четвер, 17 червня, розпочнеться о 10.00.

Традиційно депутати почнуть розгляд законопроектів у першому та другому читанні.

На обговорення 17 червня винесено проекти законів, що стосуються військового поховального ритуалу, збільшення розміру аліментів, забезпечення мовних прав національних меншин тощо.

Також депутати планують проголосувати за підвищення рівня пенсій для осіб з інвалідністю, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Детальніше про те, які законопроекти розглядатимуть парламентарі у Верховній Раді 17 червня, читайте на Фактах ICTV.