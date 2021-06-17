Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Засідання Верховної Ради 17 червня: онлайн-трансляція

Верховна Рада

Чергове засідання Верховної Ради в четвер, 17 червня, розпочнеться о 10.00.

Традиційно депутати почнуть розгляд законопроектів у першому та другому читанні.

На обговорення 17 червня винесено проекти законів, що стосуються військового поховального ритуалу, збільшення розміру аліментів, забезпечення мовних прав національних меншин тощо.

Також депутати планують проголосувати за підвищення рівня пенсій для осіб з інвалідністю, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Детальніше про те, які законопроекти розглядатимуть парламентарі у Верховній Раді 17 червня, читайте на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка