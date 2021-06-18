В ОПУ виключають можливість відставки Авакова, відповідні заяви назвали фейком

Інформацію щодо ймовірної відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ і планів оголосити дострокові парламентські вибори в Офісі президента України назвали фейком.

Про це заявив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк, повідомляє агенція Українські новини.

– Ніяких обговорень дострокових виборів або відставок немає. Ця інформація – вкидання, конспірологія і фейк. Це наша традиційна політична або довколаполітична забава – постійно генерувати різні шокуючі чутки, а потому серйозно їх аналізувати і обговорювати. Але насправді все це – багатошарова порожнеча, – сказав він.

Михайло Подоляк наголосив, що такі чутки є спробою привернути увагу, а також спекуляцією та інтригами з боку окремих гравців на медіаринку і в політиці.

– Або це спроба, лякаючи окремих депутатів і високопоставлених чиновників, тим самим залучати їх у власні інтриги, – додав він.

Аваков відповідає займаній посаді

Парламентська монобільшість не обговорює відставку Арсена Авакова з посади голови МВС, який відіграє ключову роль в питанні національної безпеки України.

Про це народний депутат фракції Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Ірина Верещук заявила журналістам в Києві 15 червня.

Фото: Михайло Подоляк