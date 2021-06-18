Чергове пленарне засідання Верховної Ради розпочнеться в п’ятницю 18 червня о 10 ранку.

Спочатку пройде година запитань до уряду, яка присвячена стану, розвитку та перспектив паливно-енергетичного комплексу в Україні та його впливу на тарифну політику.

Після цього народні обранці розбиратимуть звіт щодо виконання закону про державний бюджет на 2020 рік.

Також на пленарному засіданні депутати розглянуть проект постанови, яка передбачає проведення парламентських слухань на такі теми, як кібербезпека, критична інфраструктура, електронні комунікації в Україні, а також стан проблем у цих галузях та шляхи для їх вирішення.

У першому читанні обговорюватимуть внесення змін до законодавства щодо вдосконалення його у сфері мисливського господарства та полювання.

Законопроект має на меті запобігти незаконному полюванню.

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Також обговорять законопроект №3758 про внесення змін до деяких законів України щодо деяких аспектів реалізації принципів академічної доброчесності.

Винесуть на обговорення і проект постанови щодо встановлення Всеукраїнського Дня відповідальності людини.