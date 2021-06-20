Історію зупинити неможливо: Кулеба щодо постачання зеленого водню

Україна готується експортувати до Європейського Союзу так званий зелений водень.
Як розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Міненерго вже підготувало три варіанти транспортування водню в ЄС.
– Євросоюз у своїй енергетичній стратегії визначив Україну пріоритетним партнером. А ми цілеспрямовано працюємо в цьому напрямку, – заявив Кулеба.
Крім того, міністр висловив переконання, що перехід економіки на зелену енергетику – історична даність.
За його словами, виробники нафти і газу спробувати зберегти статус-кво, але історію зупинити неможливо.
Посилення співпраці ВМС країн НАТО і України в Чорному морі
Напередодні Дмитро Кулеба обговорив зі своїм румунським колегою Богдан Ауреску розвиток двостороннього партнерства.
Український державний діяч ініціював обговорення подальших кроків на шляху євроатлантичної інтеграції країни.
У той же час Кулеба зазначив можливості посилення співпраці військово-морських сил країн НАТО і України в Чорному морі.