Історію зупинити неможливо: Кулеба щодо постачання зеленого водню

Україна готується експортувати до Європейського Союзу так званий зелений водень.

Як розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Міненерго вже підготувало три варіанти транспортування водню в ЄС.

– Євросоюз у своїй енергетичній стратегії визначив Україну пріоритетним партнером. А ми цілеспрямовано працюємо в цьому напрямку, – заявив Кулеба.

Крім того, міністр висловив переконання, що перехід економіки на зелену енергетику – історична даність.

За його словами, виробники нафти і газу спробувати зберегти статус-кво, але історію зупинити неможливо.

Посилення співпраці ВМС країн НАТО і України в Чорному морі

Напередодні Дмитро Кулеба обговорив зі своїм румунським колегою Богдан Ауреску розвиток двостороннього партнерства.

Український державний діяч ініціював обговорення подальших кроків на шляху євроатлантичної інтеграції країни.

У той же час Кулеба зазначив можливості посилення співпраці військово-морських сил країн НАТО і України в Чорному морі.