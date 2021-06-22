Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель запросила президента України Володимира Зеленського найближчим часом відвідати Берлін.

Сторони планують обговорити низку питань двосторонніх відносин України та Німеччини і процес мирного врегулювання на Донбасі.

Про це стало відомо після телефонної розмови лідерів. Зі свого боку Володимир Зеленський запросив Ангелу Меркель взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України.

Також президент подякував канцлеру Німеччини за запрошення відвідати 12 липня Берлін для обговорення актуальних безпекових питань та питань співпраці.

В особливу дату поговорив з канцлером #Німеччини Ангелою #Меркель про те, що світ має зробити все, аби такі трагедії, як Друга світова війна, не повторювалися. Вдячний за запрошення відвідати 12 липня Берлін для обговорення актуальних безпекових питань та питань співпраці ???????? ????????. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2021

На початку цього місяця Володимир Зеленський також провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Американський лідер запевнив, що твердо відстоюватиме суверенітет України.

Крім того, Джо Байден запросив Володимира Зеленського відвідати США цього літа.