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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Меркель запросила Зеленського відвідати Німеччину найближчим часом

Зеленский, Меркель

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель запросила президента України Володимира Зеленського найближчим часом відвідати Берлін.

Сторони планують обговорити низку питань двосторонніх відносин України та Німеччини і процес мирного врегулювання на Донбасі.

Про це стало відомо після телефонної розмови лідерів. Зі свого боку Володимир Зеленський запросив Ангелу Меркель взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України.

Також президент подякував канцлеру Німеччини за запрошення відвідати 12 липня Берлін для обговорення актуальних безпекових питань та питань співпраці.

На початку цього місяця Володимир Зеленський також провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Американський лідер запевнив, що твердо відстоюватиме суверенітет України.

Крім того, Джо Байден запросив Володимира Зеленського відвідати США цього літа.

Джерело: Офіс президента

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