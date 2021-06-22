Україна залишиться одним з пріорітетів стратегічного діалогу США та РФ – Держдеп

Питання України, Сирії та повернення дипломатів стануть головними темами стратегічного діалогу США та Росії після зустрічі лідерів двох держав.

Про це заявив прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс за результатами саміту Байден – Путін.

За його словами, за вказівкою президента Джо Байдена американські дипломати продовжать стратегічний діалог щодо налагодження стабільних відносин з Росією, зокрема щодо кроків з контролю над ядерними озброєннями.

– Існує низка інших сфер, які були порушені під час саміту, і надалі будуть предметом дискусій між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Низка пріоритетних питань – таких, як Україна, чи забезпечення гуманітарного доступу в Сирії, – вони й надалі будуть предметом обговорення на робочому рівні, – наголосив Прайс.

Він наголосив, що нині сторони готуються до першої першої зустрічі. Передусім йдеться про взаємне повернення дипломатів.

16 червня у Женеві відбулися переговори президента США Джозефа Байдена із президентом Росії Володимиром Путіним, які тривали близько трьох годин і завершилися окремими прес-конференціями двох лідерів країн.

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Джерело: Держдеп