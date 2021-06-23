До 51 тис. грн: Кабмін пропонує штрафувати за проникнення на військові об’єкти

В Україні можуть встановити штрафи за проникнення на військові об’єкти без дозволу. Відповідний законопроект було схвалено на засіданні Кабінету міністрів у середу, 23 червня.

Уряд пропонує встановити адміністративну відповідальність за порушення. Якщо особа самовільно проникне на військовий об’єкт, їй загрожуватиме грошове стягнення від 8,5 до 17 тис. грн. Також конфісковуватимуть засоби (якщо такі є), за допомогою яких вона вдерлася на територію.

У разі повторного порушення штраф збільшиться – від 17 до 34 тис. грн з конфіскацією спорядження. Такі ж дії, вчинені в особливий період, можуть каратися штрафом від 17 до 51 тис. грн.

Як йдеться у пояснювальній записці до проекту закону, наразі в Україні встановлена лише кримінальна відповідальність за проникнення на військові об’єкти (до 15 років ув’язнення). Через це існує велика ймовірність проявів диверсії на важливих стратегічних об’єктах, особливо в умовах збройного конфлікту з Російською Федерацією.

Автори законопроекту підкреслюють, що останнім часом прояви диверсії почастішали, а це насамперед може загрожувати безпеці мирного населення.

Після схвалення проекту закону урядом його має підтримати Верховна Рада.