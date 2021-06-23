Інфантильність українських еліт перетворила Україну на мішень гібридної війни – Микола Литвин

Інфантильність українських еліт та системні помилки у побудові оборонно-безпекової складової держави зробили країну вразливою до зовнішньої агресії гібридного формату.

Про це заявив Микола Литвин під час презентації своєї книги ГВ14: війна нового типу.

— Україна стала мішенню РФ не тільки внаслідок історичних обставин та відомих неоімперських амбіцій російської влади, а й через інфантильність українських еліт. Системні помилки, допущені під час побудови державного устрою України, зокрема, її оборонно-безпекової складової, зробили нас уразливими до зовнішньої агресії гібридного формату, – сказав Литвин.

Він також зазначив, що розв’язану Росією війну проти України слід кваліфікувати як новий перехідний тип сучасного конфлікту, обумовлений рівнем розвитку (науковим, технологічним, інформаційним тощо) глобалізованого світу та прагненням до домінування основних глобальних гравців.

— Предмет мого дослідження – гібридна війна, яка восьмий рік триває на території нашої держави, – є зразком нового типу сучасних конфліктів різного ступеня й масштабу, який відповідає рівню розвитку глобалізованого світу, діям основних глобальних гравців у боротьбі за світовий (регіональний) вплив, статус, ресурси та домінування, із великим рівнем страху щодо застосування чи спроби застосування зброї масового знищення, – розповів автор.

Литвин також нагадав, що основними елементами прогресу у військовій справі є сучасні технології та концепції ведення війн, спрямовані на нарощування військової могутності, а також якість і масштаб дій, що раніше не були відомі воєнній історії та науці.

Він наголосив, що гібридна війна як продукт еволюції військової справи є новим типом війни, що ведеться в умовах ненормальності міжнародних відносин, порушення норм і правил. У ній застосовується широкий спектр методів придушення та ураження противника воєнними та невоєнними способами, без дотримання класичних підходів до ведення війни.

З точки зору автора, на практиці будь-яка загроза може бути гібридною, якщо вона не обмежується однією формою та єдиним виміром ведення бойових дій.

— Якщо ж будь-яка загроза або застосування сили визначається як гібридна, цей термін втрачає своє значення й створює плутанину, замість прояснення реалій сучасної війни, – зазначив Литвин.

ГВ-14: війна нового типу – це науково-публіцистична робота, у якій розглядається явище гібридної війни на основі його сучасних наукових досліджень та крізь призму практичної участі у ній українських безпекових структур, зокрема Державної прикордонної служби.

Автор книги, генерал армії України Микола Литвин очолював Держприкордонслужбу у 2001-20014 роках. ГВ14: війна нового типу є його другою роботою на тему російсько-української війни.

Раніше, у 2019 році, світ побачила його книга Лінія розмежування, у якій висвітлено досвід реформування й розвитку Державної прикордонної служби України та участь прикордонників у захисті країни від агресора.