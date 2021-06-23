Російська сторона у Тристоронній контактній групі із врегулювання конфлікту на Донбасі блокує розгляд питання щодо розмінування деяких ділянок.

Про це повідомляє українська делегація у ТКГ, та зазначає, що ділянки для розмінування були погоджені ще влітку 2020 року.

– Незважаючи на готовність координатора та робочої підгрупи з безпеки, російська сторона заблокувала запланований розгляд питання із розмінування ділянок, погоджених влітку 2020 року в рамках роботи безпекової підгрупи ТКГ, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що РФ блокує доступ інспекторів МАГАТЕ до ядерних об’єктів, які розташовані на окупованих територіях Донбасу.

Про це сказав голова української делегації Леонід Кравчук. Він назвав це ознаками того, що Російська Федерація свідомо порушує договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

– Очевидним є те, що, перешкоджаючи діяльності МАГАТЕ в Україні, РФ дискредитує себе, в першу чергу, як член Агентства, і в другу – як постачальник ядерних послуг та технологій до третіх країн, – наголосили у зверненні ТКГ.

У ТКГ також зауважили, що жодна з ініціатив та пропозицій української сторони не отримала належної відповіді від Росії.