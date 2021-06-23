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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Військовий випадково впустив амуніцію перед Зеленським – момент потрапив на відео

Військовий випадково впустив амуніцію перед Зеленським – момент потрапив на відео

Під час офіційної зустрічі президентів України та Грузії український військовий випадково впустив амуніцію.

Прикрий інцидент потрапив на відео. Військовослужбовець не втримав амуніцію під час огляду почесної варти біля Маріїнського палацу.

На кадрах відео помітно, що чоловік не розгубився: спокійно піднявши зброю, він привітав президентів Володимира Зеленського та Саломе Зурабішвілі.

Зазначимо, що гідну реакцію на випадковий курйоз оцінив український президент.

Коли військовий підняв зброю з землі, Володимир Зеленський посміхнувся йому у відповідь.

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