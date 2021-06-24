Данілов проведе нараду РНБО щодо українців під санкціями США

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов проведе закриту нараду щодо перевірки 134 українців, які перебувають під санкціями США.

За даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський дав доручення секретарю РНБО провести закриту нараду про санкції Сполучених Штатів Америки щодо українських громадян.

Закриту нараду заплановано на 16.30 24 червня. Раніше Данилов повідомив, що українські спецслужби перевірять усіх 134 українців, проти яких запровадили санкції.

За підсумками перевірки Рада національної безпеки і оборони України може ухвалити відповідні рішення.

Раніше до чорного списку США потрапив народний депутат Верховної Ради Андрій Деркач, який публікував записи нібито з голосами Порошенка та Байдена.

Також через втручання у вибори президента США, проведених у 2020 році, запровадили санкції проти Олександра Деркача, Дмитра Ковальчука, Костянтина Кулика, Олександра Онищенка, Антона Симоненка, Андрія Теліженка та Петра Журавля.