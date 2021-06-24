Для консультацій: РНБО очікує на візит американських фахівців із санкцій

Рада нацбезпеки і оборони України очікує на прибуття фахівців з санкцій із США вже наступного тижня, 29 червня.

Про це журналістам заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

Він зазначив, що напередодні сторони домовилися про продовження співпраці.

– До нас прибудуть фахівці, які безпосередньо займаються процедурою введення санкцій США, – запевнив Олексій Данілов.

Американські експерти із санкцій проведуть серію консультацій з українськими колегами.

До цього, через пандемію коронавірусу, співпраця відбувалася заочно.

Санкції проти бізнесменів-олігархів

Також 24 червня Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції проти Дмитра Фірташа та Павла Фукса.

Підпис президента ввів у дію відповідне рішення РНБО від 18 червня.

Причина санкцій проти олігарха Дмитра Фірташа – причетність до постачання сировини до російських оборонних підприємств.

Натомість санкції щодо харківського бізнесмена Павла Фукса були запроваджені через компанію Голден Деррік, яка протягом декількох років отримувала дозволи на розвідку та видобуток нафти й газу поза конкурсом.