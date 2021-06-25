Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить для себе конкурентів на президентських виборах, які відбудуться у майбутньому. За його словами, головні “суперники” – це основні проблеми, з якими стикаються українці.

– У мене немає жодного конкурента. Мої конкуренти – це інфраструктура, війна, бідність людей. Це найголовніше. Це те, що мене буде доганяти, тому що я хочу це змінити, – запевнив Зеленський.

Щодо того, чи зможе стати йому конкурентом на виборах президента Віталій Кличко, мер Києва, Зеленський відповів, що йому варто приділити увагу проблемам інфраструктури у місті.

На думку Зеленського, Кличко забув, що він міський голова столиці, і розпочав власну президентську компанію. Також президент порадив Віталію Кличку позбавитися від деяких людей в оточенні.

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