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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Україна подовжила санкції проти російських ЗМІ та їх представників – указ

Указ президента

24 червня указом №265/2021 президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 18 червня щодо продовження санкції проти 312 фізичних та 103 юридичних осіб. У цьому списку – пропагандистські російські ЗМІ і компанії, а також їх представники.

У двох додатках до указу представлено повний перелік компаній та громадян РФ, щодо яких запроваджуються обмежувальні заходи.

Серед них відомі пропагандисти Кремля – головний редактор телеканалу Russia Today Маргарита Симонян, а також гендиректор Першого каналу Костянтин Ернст.

Потрапили під санкції телеканали Росія-24, НТВ, РТР-Планета, Первый канал. Всемирная сеть.

У переліку також військові заводи Росії, розміщені на території тимчасово окупованого Криму.

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Володимир Зеленський 24 червня також ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про безстрокові санкції проти гендиректора держкорпорації Ростех Сергія Чемезова.

Такий же пакет санкцій, але на три роки, вводиться проти заступника голови ради директорів металургійної корпорації ВСМПО-АВІСМА Михайла Шелкова.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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