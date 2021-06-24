На даний момент загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС становить 54%, повідомив Урядовий Офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Там наголошують, що це дуже хороший показник, адже він свідчить про те, що понад половину зобов’язань вже виконано.

– За результатами звітного періоду, це п’ять років, Пульс угоди порахував загальний відсоток прогресу, який становить 54%, – розповіла виконувач обов’язків генерального директора офісу Марина Неліна.

Найбільше прогресу було досягнуто у таких сферах:



підприємництво – 80%;

держзакупівлі – 83%;

гуманітарна політика – 85%;

технічні бар’єри у торгівлі – 85%;

юстиція, свобода, безпека та права людини – 85%;

політичний діалог, національна безпека та оборона – 89%.

Найгірші результати у сфері фінансового співробітництва та боротьби з шахрайством – лише 24%, не вразили також зміни у транспортній інфраструктурі, поштових та кур’єрських послугах – 35%.

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Також не відбулося кардинальної інтеграції фінансового сектору – 36%.

У Офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції відзначили, що найбільше доручень виконали центральні органи виконавчої влади – 54%, Верховна Рада справилась із 43% завдань, інші органи – 37%.