На даний момент загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС становить 54%, повідомив Урядовий Офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції.
Там наголошують, що це дуже хороший показник, адже він свідчить про те, що понад половину зобов’язань вже виконано.
– За результатами звітного періоду, це п’ять років, Пульс угоди порахував загальний відсоток прогресу, який становить 54%, – розповіла виконувач обов’язків генерального директора офісу Марина Неліна.
Найбільше прогресу було досягнуто у таких сферах:
- підприємництво – 80%;
- держзакупівлі – 83%;
- гуманітарна політика – 85%;
- технічні бар’єри у торгівлі – 85%;
- юстиція, свобода, безпека та права людини – 85%;
- політичний діалог, національна безпека та оборона – 89%.
Найгірші результати у сфері фінансового співробітництва та боротьби з шахрайством – лише 24%, не вразили також зміни у транспортній інфраструктурі, поштових та кур’єрських послугах – 35%.
Читайте: Я доживу до цього дня: Маасікас про вступ України до ЄС та рівень життя у країні
Також не відбулося кардинальної інтеграції фінансового сектору – 36%.
У Офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції відзначили, що найбільше доручень виконали центральні органи виконавчої влади – 54%, Верховна Рада справилась із 43% завдань, інші органи – 37%.