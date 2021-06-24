Голова правління НАК Нафтогазу Юрій Вітренко розповів, що технічного завершення будівництва замало для повноцінного запуску газопроводу Північний потік-2.

Вітренко зазначив, що Сполучені Штати можуть завадити проведенню сертифікації, без якої запуск трубопроводу неможливий.

– Навіть якщо будівництво буде завершено, потім цей газопровід треба сертифікувати, без цього він не може працювати – є відповідні сертифікаційні санкції. Відповідно, США можуть зробити так, щоб ця сертифікація не відбулася, – сказав Вітренко у інтерв’ю.

Також голова Нафтогазу наголосив, що навіть після отримання сертифікації газопровід не може розпочати роботу, поки не знайде покупців газу, які також можуть стати об’єктом санкцій США.

Окрім газопроводу, санкції можна запровадити проти компаній, які з ним співпрацюють та операційним грошовим потокам.

– У чому сенс будь-яких санкцій? США кажуть: якщо ви хочете мати справу з цією компанією або цією особою, тоді ми не будемо мати справи з вами. Ви не зможете використовувати нашу банківську систему, працювати з нашими американськими компаніями, – пояснив Вітренко.

Запуск Північного потоку-2

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова розглянути отримання компенсації через припинення транзиту газу після можливого запуску газопроводу.

Однак міністр наголосив, що Київ можуть не влаштувати запропоновані умови.

Фото: Міністерство енергетики