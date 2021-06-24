Зеленський ввів безстрокові обмежувальні заходи проти гендиректора компанії Ростех Чемезова

Український очільник Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про безстрокові санкції проти генерального директора держкорпорації Ростех Сергія Чемезова. Відповідний указ глава держави підписав сьогодні, 24 червня.

Згідно з документом, проти Чемезова безстроково застосовується санкційний пакет, який передбачає:

блокування активів;

обмеження торгових операцій;

повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень Україною;

запобігання виведенню капіталів за межі України тощо.

Водночас гендиректору забороняється брати участь в приватизації та оренди державного майна України, видавати йому дозволи та ліцензії Нацбанку.

Окрім того, обмежується видача готівки платіжними картками.

Такий же пакет санкцій на три роки вводиться проти заступника голови ради директорів металургійної корпорації ВСМПО-АВІСМА Михайла Шелкова.

Хто такий Сергій Чемезов?

Сергій Чемезов – гендиректор корпорації Ростех (розробляє промислову продукцію цивільного та військового призначення, – Ред.), член бюро вищої ради партії Єдина Росія, близький соратник Володимира Путіна.

У 2014 році його включили до санкційних списків ЄС і США через війну з Україною та тимчасову окупацію Криму.