Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд деталі візиту Володимира Зеленського до Америки.

Вікторія Нуланд під час телефонної розмови запевнила, що Вашингтон непохитно підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, а також реалізацію Мінських домовленостей щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Єрмак же, у свою чергу, наголосив, що Україна наразі працює над впровадженням реформ, щоб стати прозорою та конкурентоспроможною країною.

За словами Нуланд, США підтримують зусилля України в цьому питанні.

Україні для зміцнення держави слід продовжувати реформи, особливо ті, що стосуються корпоративного управління та боротьби з корупцією, зауважила заступниця держсекретаря.

7 червня президент США Джо Байден запросив Володимира Зеленського відвідати Вашингтон. Свою пропозицію американський президент озвучив під час телефонної розмови із українським колегою.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, зустріч президентів України та США може відбутися наприкінці липня 2021 року.

Відповідно до прогнозів очільника МЗС, візит Зеленського до США може вивести двосторонні відносини між країнами на новий рівень у сфері безпеки.