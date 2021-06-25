У Конгресі США обидві партії підтримують Україну в питанні надання додаткової оборонної допомоги, зокрема летальної зброї.

Про це у коментарі сказав член комітету з питань Збройних сил Палати представників США конгресмен Даг Ламборн і зазначив, що партії висловлюють “дуже потужну підтримку” в цьому питанні.

Конгресмен також доповнив, що такої думки у Конгресі притримуються через те, що це допомагає Україні стримувати поширення російської агресії.

– У Конгресі США існує дуже потужна двопартійна підтримка стосовно допомоги Україні, яка бореться із жахливим викликом російського вторгнення на сході країни та в Криму, – наголосив Ламборн.

Окрім цього Ламборн висловив надію, що такий вид допомоги стримає Росію від дій, які можуть погіршити ситуацію.

Військова допомога Білого дому

У червні американське видання Politico, посилаючись на власні джерела, оприлюднило інформацію про те, що США нібито припиняють надання Україні військової допомоги на загальну суму близько $100 млн.

Наступного дня представник Білого Дому Джен Псакі спростувала цю інформацію і назвала нонсенсом.

За її словами, незадовго до саміту Джо Байдена і Володимира Путіна США надали Україні пакет військової допомоги на суму $150 млн, включаючи летальну зброю.