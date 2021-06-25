Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує роз’яснень від послів Франції та Німеччини наміру Берліна і Парижа вести прямі перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним.

– Ми поспілкуємося з німецьким та французьким дипломатами. Хочемо краще розуміти, яку мету мають Берлін і Париж та як це співвідноситься з санкціями проти РФ та їхньою роллю посередників у нормандському форматі, – пояснив міністр.

Кулеба зауважив, що наші дипломати почали роботу одразу після того, як дізналися про пропозицію.

Водночас, як додав міністр, він швидко скоординував ініціативу з українським очільником Володимиром Зеленським.

– Я отримав від нього зелене світло і почав працювати над тим, щоб на момент початку саміту більшість країн ЄС та чиновників Єврокомісії знали позицію України.

Як пояснив Кулеба, наша країна виступає категорично проти відновлення самітів ЄС-Росія.

Також, за його словами, лідери Євросоюзу повинні володіти достатніми аргументами для того, щоб відобразити цю пропозицію.

Напередодні, 24 червня, канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала організувати саміт ЄС на рівні глав країн та урядів за участю Володимира Путіна. Таке рішення підтримав президент Франції Еммануель Макрон.

Однак лідери ЄС відхилили цю ініціативу. Зокрема, представник Естонії Кая Каллас заявила, що дуже здивована, що це питання стоїть на порядку денному.

Джерело: Дмитро Кулеба