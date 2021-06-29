Верховна Рада України ухвалила закон про кримінальне покарання за брехню у електронних деклараціях після поправок президента Володимира Зеленського.

За законопроект №4651 29 червня проголосували 315 народних обранців.

Зазначений законопроект Зеленський ветував на початку червня, після того як нардепи внесли ряд поправок, які можуть послабити кримінальну відповідальність і дозволити реєструвати майно на родичів.

Йдеться про дві поправки, які дають змогу вносити до декларацій лише те майно членів сім’ї, про яке їм повідомили родичі. Через це посадовці можуть уникнути відповідальності, заявивши, що про це майно їхні родичі їм не повідомили.

Президент відредагував законопроект і прибрав ці поправки, народні депутати ухвалили саме його редакцію законопроекту.

Закон про відповідальність за брехню у деклараціях

3 червня 2021 року парламент ухвалив законопроект №4651, він передбачає повернення кримінальної відповідальності, а конкретно тюремного ув’язнення, за недостовірне декларування.

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