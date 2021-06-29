ЄС оголосив про готовність призначити міжнародних експертів для відбору до ВККС

Євросоюз готовий призначити своїх експертів для відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
За словами посла ЄС в Україні Матті Маасікаса, Україна зробила серйозний крок уперед для реформування судової системи.
– Для проведення всеосяжної судової реформи потрібно реформувати й Вищу раду юстиції. Відповідний законопроект перебуває у стадії розробки, – підкреслив дипломат.
Для прийняття рішення щодо формування ВККС необхідні чотири голоси, два з яких мають належати іноземним членам конкурсної комісії.
Рішення Ради щодо відновлення роботи ВККС
Раніше Верховна Рада прийняла законопроект Про внесення змін до закону Про судоустрій і статус суддів.
До складу ВККС має входити 16 членів, з яких вісім повинні бути суддями або служителями Феміди у відставці. Конкурс має проходити в два етапи.
Комісія зможе розпочати роботу тільки в тому випадку, якщо буде відібрано як мінімум 11 членів.
Джерело: Twitter посла ЄС в Україні