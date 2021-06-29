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Факти / Україна / Політика
Дмитро Кудрявцев |

ЄС оголосив про готовність призначити міжнародних експертів для відбору до ВККС

Суд, закон, книги, книга

Євросоюз готовий призначити своїх експертів для відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

За словами посла ЄС в Україні Матті Маасікаса, Україна зробила серйозний крок уперед для реформування судової системи.

– Для проведення всеосяжної судової реформи потрібно реформувати й Вищу раду юстиції. Відповідний законопроект перебуває у стадії розробки, – підкреслив дипломат.

Для прийняття рішення щодо формування ВККС необхідні чотири голоси, два з яких мають належати іноземним членам конкурсної комісії.

Рішення Ради щодо відновлення роботи ВККС

Раніше Верховна Рада прийняла законопроект Про внесення змін до закону Про судоустрій і статус суддів.

До складу ВККС має входити 16 членів, з яких вісім повинні бути суддями або служителями Феміди у відставці. Конкурс має проходити в два етапи.

Комісія зможе розпочати роботу тільки в тому випадку, якщо буде відібрано як мінімум 11 членів.

Джерело: Twitter посла ЄС в Україні

Фото: Pixabay

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